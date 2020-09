IL PROGETTO

TREVISO È arrivata a Ca' Spineda venerdì scorso. Una lettera firmata dall'amministratore delegato del fondo lussemburghese Silver Fir Capital SGR Spa con sede operativa a Milano. È il primo passo ufficiale la prima proposta di acquisto concreta, con cui il fondo apre la trattativa per l'ex distretto. Inizia così una partita che ha tutte le carte in regola per diventare decisiva e risolvere, una volta per tutte, il nodo delle sedi universitarie.

LA PROPOSTA

I dettagli non sono ancora noti, ma i contorni di cosa vorrebbe fare il fondo lussemburghese, sì. Si parla di una cifra oscillante tra i 15 e i 20 milioni di euro per l'acquisto, più altri 10 per la riqualificazione e ristrutturazione dell'intero complesso che diventerà un vero e proprio campus universitario in grado di ospitare sia le facoltà veneziane che la padovana Giurisprudenza. Il fondo infatti vuole mantenere e ingrandire gli spazi che già ospitano i corsi. Intende rivoltare l'ex distretto realizzando non solo aule e laboratori, ma anche alloggi e servizi per gli studenti come mense, biblioteche, sale conferenze, impianti sportivi. Tutto quello che serve per fare di Treviso un campus universitario di livello europeo. E Ca' Foscari e Bo potranno utilizzare anche il palazzo dell'ex Dogana, che invece sarà messo a gratuitamente a disposizione da Fondazione Cassamarca. Un progetto che piace moltissimo al sindaco Conte, che da tempo sta lavorando sotto traccia perché tutte le parti arrivino a un accordo.

LA STORIA

Silver Fir Capital SGR Spa ha messo da tempo gli occhi su Treviso. Negli anni scorsi ha fatto altri sondaggi in città. Nel sito della società si legge che l'attività è concentrata essenzialmente in investimenti immobiliari in Italia, soprattutto nelle maggiori città del nord. E come fondo che racchiude investimenti di vari soggetti, è chiamato a garantire anche delle rendite. Ma senza dimenticare il sociale. Nella presentazione dell'attività è infatti sottolineata la scelta di effettuare «Investimenti di lungo periodo in immobili che ospitano e facilitano attività sociali a servizio della comunità, in particolare nei settori sanitario, educativo, delle residenze per studenti o per anziani e dei servizi civici».

