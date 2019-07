Ex deposito Enel occupato: assolti per un vizio di forma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOTREVISO Tutti assolti per un vizio di forma nella querela. Questo l'esito del processo agli undici appartenenti al collettivo Ztl Wake Up finiti alla sbarra in quanto ritenuti i protagonisti dell'occupazione, avvenuta il 22 agosto del 2014, dello stabile che aveva ospitato uffici e l'ex deposito Enel di via Carlo Alberto. Fossero stati condannati si sarebbero trovati un conto salatissimo da pagare: il pubblico ministero, sulla base di quanto previsto dal decreto sicurezza approvato a novembre, aveva infatti chiesto 8 mesi di...