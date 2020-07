L'INTERVISTA

TREVISO «Non ci devono essere timori, in questo momento la caserma Serena è presidiata e, di fatto, blindata. Non si entra e non si esce». L'assicurazione arriva direttamente dal prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà al termine del vertice dedicato all'emergenza Covid legata alla positività riscontrata, dopo lo screening del servizio di prevenzione dell'Usl, di 133 richiedenti asilo, fortunatamente asintomatici. La quarantena è scattata per tutti i 293 migranti ad oggi ospiti della struttura, «presidiata 24 ore su 24 - sottolinea il prefetto - dalle forze dell'ordine», anche alla luce della rivolta scoppiata un mese fa quando, dopo il ritorno di un mediatore pakistano poi risultato contagiato, erano state riscontrate tracce del Covid anche in due migranti. La Prefettura, proprio per il maggior rischio di possibili focolai in strutture che ospitano decine o addirittura centinaia di persone, sta già pensando di effettuare screening a tappeto anche in altre centri accoglienza. «Partendo proprio dall'ex caserma Zanusso di Oderzo - ammette il prefetto Laganà -. Stiamo ancora valutando se e come procedere, ma un controllo sui circa 700 richiedenti asilo presenti in provincia, ci potrebbe mettere al riparo da possibili sorprese e contenere eventuali fonti di contagio».

Prefetto Laganà, è successo quello che più si temeva?

«Il virus circola ancora, questo lo sapevamo, e i migranti, come tutti gli altri, sono persone che si spostano sul territorio, lavorano e hanno una vita sociale. Il problema è che la convivenza in spazi non amplissimi rende più facile il contagio. Ma l'Usl è stata rapidissima nel procedere con i tamponi e abbiamo velocemente circoscritto il problema. Gli ospiti saranno confinati all'interno della caserma e i negativi separati dai positivi, per fortuna tutti asintomatici. Speriamo di venirne fuori presto».

Chiudere la caserma, come vorrebbero in tanti, è possibile?

«Ci sono delle difficoltà oggettive in questo momento. La prima riguarda, al di là della quarantena attuale, il fatto che queste persone devono stare in accoglienza per la procedura di riconoscimento in corso, ed è difficilissimo trovare spazi alternativi. Tanto più in questa fase di sbarchi: a Treviso per il momento non arriveranno nuovi migranti, ma di certo non possiamo trasferire gli ospiti altrove. C'è però da dire che alla Serena in questo momento ci sono meno di 300 persone. In passato ce ne sono stati anche tre volte tanto. Meglio adesso che prima insomma, dobbiamo guardare al bicchiere mezzo pieno, non a quello mezzo vuoto».

Si è capito come sia entrato il virus nella caserma?

«Non esattamente, perchè non c'è stato un ingresso dall'estero come nel caso di un mese fa. Il punto è che il virus circola, e qualche ospite (che fino a pochi giorni fa stava bene, lo confermano i precedenti tamponi) è stato contagiato all'esterno e l'ha portato all'interno. Però, voglio sottolineare che in questa fase avere questi casi in un'area così circoscritta non può che essere visto come un vantaggio. La vigilanza delle forze dell'ordine d'altro canto c'è dal primo giorno, dall'individuazione del primo caso positivo, e continuerà fino a quando sarà necessario. Quello che chiedo agli ospiti, invece, è di essere ragionevoli, sperando che capiscano la situazione. Si sta cercando di tutelare la salute di tutti, migranti compresi ovviamente».

I cittadini trevigiani possono stare tranquilli?

«La caserma è interdetta e presidiata. Non entra o esce nessuno. Di fatto, parlando di pazienti asintomatici, non ci sono persone più sotto stretta osservazione degli ospiti della struttura. Capisco i timori, ma né la Prefettura nè l'Azienda sanitaria è preoccupata in questo momento. La situazione va percepita nella giusta misura. Il focolaio non riguarda Treviso come città ma una struttura ora ben circoscritta. Per questo stiamo valutando se sia il caso di procedere direttamente agli screening anche negli altri centri di accoglienza (alla Serena, intanto, l'Usl è pronta ad attivare controlli periodici come nelle Rsa, ndr). Mentre sul fronte dei lavoratori stagionali in arrivo dall'estero, a breve verrà varato un protocollo che le aziende agricole dovranno seguire».

Alberto Beltrame

