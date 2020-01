Ex caserma Salsa a Ca' Sugana entro fine gennaio

IL PROGETTO

TREVISO Gennaio sarà il mese del definitivo passaggio di una parte dell'ex caserma Salsa dal Demanio all'amministrazione comunale. Un lungo inseguimento, finalmente, termina: i sindaci Gian Paolo Gobbo e Giovanni Manildo avevano avviato la trattativa che adesso Mario Conte si appresta a concludere dopo aver trovato la chiave giusta per convincere il Demanio a cedere una buona porzione della grande area. L'ex caserma avrà una doppia destinazione: da una parte ospiterà la sede della Guardia di Finanza e dell'Intendenza di Finanza attualmente all'Appiani, ma destinate al trasloco in base alle legge con obbliga gli enti statali a trasferirsi in immobili di proprietà dello Stato per risparmiare sugli affitti. Nell'altra fetta, quella che entrerà nel patrimonio comunale, verrà invece realizzata la cittadella delle associazioni culturali, e sportive della città. Dopo anni di richieste, nel 2020, le associazioni dei festival cittadini avranno quindi una sede stabile. Troveranno casa in una grande palazzina all'interno dell'ex struttura militare, nel cuore del quartiere di Santa Maria del Rovere. L'annuncio è stato dato dallo stesso sindaco Conte in due occasioni: commentando i dati dei festival che hanno caratterizzato il 2019 trevigiano e durante il bilancio dell'attività amministrativa degli ultimi dodici mesi

DETTAGLI

«Ormai siamo alle ultime firme - spiega Conte - tutti i dettagli sono stati sistemati, rimane solo da sbrigare la parte ufficiale. E contiamo di farlo nel giro di poche settimane. Una volta completato il passaggio con l'agenzia del Demanio, il Comune avrà a disposizione un'area di 29mila mentre quadrati, con tre capannoni e una palazzina. Proprio quest'ultima si presta a diventare la grande casa dei festival, dove troveranno spazio le associazioni della città che con impegno offrono ogni anno eventi e programmi di qualità». La palazzina che verrà assegnata alle associazioni si trova nel lato est dell'area della caserma: «Una volta ottenuta ufficialmente la nostra parte di caserma, avremo tre anni di tempo per realizzare il progetto. L'obiettivo è quello di sistemare subito gli spazi comuni e assegnare i singoli spazi interni alle associazioni con l'impegno di sistemarli in maniera autonoma. Vogliamo trasformare quel luogo abbandonato in un polo dove troveranno posto le associazioni culturali e sportive della città».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA