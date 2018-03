Ex Camuzzi: non piace il progetto Setten

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RECUPEROTREVISO Troppa attenzione al residenziale privato. E poche idee sulla riqualificazione dell'area pubblica che dovrà impreziosire ulteriormente il centro storico. Il progetto presentato in Comune relativo al nuovo assetto dell'area Ex Camuzzi, o per dirla più nobilmente, area del Bastione del Castello, è da ripensare. Per questo gli uffici di Ca' Sugana hanno chiesto al gruppo Setten una complessiva rielaborazione. Carenze sono emerse sia in fase istruttoria, sia nella filosofia di recupero delle aree comuni, spazi cui...