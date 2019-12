Euroedile quadruplica le commesse «Il boom dopo il ponte Morandi»

L'ECCELLENZA

PAESE Effetto Ponte Morandi: in meno di due anni l'Euroedile, ditta specializzata di Paese, ha quadruplicato le commesse per realizzare ponteggi su viadotti e simili. Se nel 2017 ne aveva progettati e installati quindici, nel 2018 il numero è schizzato a 50 per salire addirittura a 65 nel corso di quest'anno. Non solo, si è modificato anche lo scopo di questi interventi: inizialmente le impalcature erano richieste per effettuare sopralluoghi di controllo o opere di risanamento superficiale del calcestruzzo, negli ultimi quindici mesi sono destinate a permettere lavori più in profondità di una mera manutenzione ordinaria.

Spesso l'azienda trevigiana si è vista addirittura chiedere la posa in opera di strutture di rinforzo in grado di puntellare il ponte o il viadotto, rafforzandone la sicurezza in attesa di un restauro completo. Il boom, spiegano dall'impresa, ha una motivazione precise: la maggiore attenzione e i controlli più serrati su tali infrastrutture viarie da parte di gestori ed enti pubblici in seguito alla tragedia avvenuta a Genova il 15 agosto 2017.

Proprio per poter soddisfare questi appalti, la Euroedile ha assunto trenta nuovi addetti (oggi in totale occupa poco meno di 150 persone) e ha brevettato una particolare ed esclusiva guida in alluminio su ruote per l'allestimento rapido di ponteggi sospesi su strutture viarie ad alta quota. L'impresa trevigiana, 35 anni di attività alle spalle, ha chiuso il 2018 con un fatturato di 8 milioni di euro e prevede, per l'esercizio in corso, un ulteriore incremento del 40%. «Negli anni ci siamo specializzati nell'operare su infrastrutture importanti, soprattutto viadotti ma anche chiese o strutture di emergenza come la passerella a Portofino. Siamo diventati leader in Europa nel settore, grazie anche al nostro ufficio tecnico diretto da Alessandro Zanatta», sottolinea il fondatore e amministratore delegato Nereo Parisotto. Attualmente Euroedile, grazie alle 35 squadre di operai e tecnici specializzati, ha oltre 250 cantieri aperti in Italia ed Europa. Delle 65 richieste di intervento su viadotti e strade nel 2019, ben 11 sono giunte dall'Abruzzo e altrettante dal Piemonte. Seguono la Liguria e l'Emilia Romagna, con 6 ciascuna, quindi Toscana e Campania, entrambe con 5 ordini. Le istanze di sopralluogo, nei dodici mesi successivi al crollo del Morandi, sono arrivate soprattutto dalla provincia di Genova (25) seguita da Chieti (16), Firenze (15), Torino (12) e Avellino (11).

