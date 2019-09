Esultano le paritarie: «Azione dirompente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONITREVISO «Dal prossimo anno a Spresiano nasceranno più bambini. Ne siamo certi. Possiamo anche metterlo per iscritto». Alla federazione italiana delle scuole materne non sembra vero. Per i gestori degli asili paritari, Spresiano è diventato il centro del mondo dopo la decisione di rimborsare il 100% delle rette mensili pagate dagli oltre 200 bambini delle famiglie residenti (sui 240 complessivi). «E' un'azione dirompente. Un'ottima iniziativa spiega Stefano Cecchin, presidente della Fism del Veneto si tratta dell'unico caso in...