TREVISO Si avvia alla conclusione Estate Incantata, la rassegna promossa dall'amministrazione comunale di Treviso che ha preso il via dopo il lungo periodo della serrata totale a causa del coronavirus con il concerto di Red Canzian del 15 giugno scorso.

Gli appuntamenti hanno visto il coinvolgimento e l'animazione di ben quaranta piazze scelte per i vari spettacoli, diciassette dei quali hanno avuto come palcoscenico i diversi quartieri cittadini. Per consentire la riuscita degli eventi estivi messi in calendario dalla kermesse, pur nella massima sicurezza a causa della delicatezza del periodo, fondamentale si è rivelato il grande entusiasmo di organizzatori e visitatori. Gli eventi si sono dimostrati tutti molto partecipati, ma con una costante e attenta vigilanza in merito al rispetto del distanziamento sociale e delle norme anti contagio da Covid-19 imposte a livello statale.

Ampio e variegato il cartellone degli svaghi offerti dalla manifestazione, che ha messo in campo 148 serate e totalizzato una quantità di spettatori che ha sfiorato quota quindicimila. Tra gli appuntamenti che hanno riscosso maggior successo figurano Arte Magica, il festival dedicato alla magia, Cine d'epoca e il teatro itinerante nei quartieri, passando per L'arte di star bene al museo. Su tutti, il cinema d'epoca ha battuto il record vedendo la partecipazione di più di cento persone a serata, un traguardo che l'iniziativa condivide con il teatro itinerante. Grande successo hanno avuto anche i concerti musicali, i primi dopo i lunghi mesi della quarantena, che hanno sancito un inizio di ritorno alla normalità per molti trevigiani appassionati di musica e cultura. In primis Red Canzian, che ha riempito trecento delle poltrone appositamente sistemate in piazza, ma anche le oltre mille che hanno partecipato al Concerto dell'Assunta. Ottimi riscontri anche per l'iniziativa #Noisiamotreviso, che ha visto 560 cittadini affermare la propria trevigianità attraverso un set fotografico, e per i festival come TrevisoRetrò e il Festival dei festival che ha superato le mille presenze, oltre che per la rassegna Dentro al quadro che ha visto la partecipazione di quasi 200 bambini.

