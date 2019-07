Estate di cantieri tra nuovi impianti e passaggi pedonali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROGETTITREVISO Estate di lavori e cantieri aperti in città. Si parte dal quartiere di Santa Maria del Rovere, dove sono ufficialmente iniziati i lavori per la riqualificazione del centro sportivo delle Acquette, cantiere incluso nel pacchetto di opere pubbliche del bando periferie. In 260 giorni e 600mila euro di lavori, integralmente finanziati dal bando periferie, sarà realizzata la nuova palestra Pascale, uno spazio per le attività con un campo da pallavolo e un'area per il pattinaggio a rotelle per l'attività promozionale e...