LA PROTESTA

TREVISO «Ci prendono in giro. Davanti a una questione importante come la qualità dell'aria che respiriamo e di conseguenza la salute, nessuno muove un dito. Ho perso la fiducia nelle istituzioni, ma andrò fino in fondo». Livio Zaros vive a Treviso e da anni porta avanti una battaglia contro l'uso dei soffiatori meccanici per la pulizia di strade e piazze pubbliche. Uno strumento che la Regione, con circolare del 19 marzo scorso, invita a smettere di utilizzare su indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità poiché causa lo spargimento di inquinanti e polveri sottili. Il Comune ci aveva già pensato sette anni prima con l'ordinanza anti smog del 2013, impegnandosi con la società Contarina (che gestisce la nettezza urbana a Treviso) a utilizzare tecnologie innovative, diverse dai soffiatori. Ciò nonostante negli anni nulla è mutato e, dopo un'infinità di comunicazioni a Comune, Regione, Contarina, Arpav e segnalazioni a polizia e carabinieri, Zaros ha ora depositato un esposto in Procura per potenziale reato ambientale.

LA DENUNCIA

«La questione è semplice eppur radicale. I soffiatori sollevano inquinanti pericolosi in un territorio dove l'aria è già di pessima qualità spiega Zaros. Un danno per la salute di tutti i cittadini che non solo sarebbe facilmente risolvibile (ad esempio con il lavaggio delle strade che però non viene attuato perché più costoso), ma che è diventato anche lo specchio della demezialità delle istituzioni». L'uomo negli ultimi tre anni sostiene, carte alla mano, di non aver ottenuto che risposte parziali. «Alle prime richieste al Comune è stato risposto che Contarina sarebbe stata coinvolta per trovare dei metodi alternativi e che sarebbe stato eseguito un monitoraggio per verificare l'effettivo impatto degli inquinanti spiega. La situazione è però rimasta invariata fino a quest'estate quando, il 23 agosto alle 5 del mattino, sono personalmente andato in centro a veder operare gli addetti. Ho chiamato la polizia, mi sono rivolto ai carabinieri. Senza esito. Ogni riscontro sono state vuote parole. Il 25 settembre Contarina ha reso noto di aver incaricato Fondazione Ca' Foscari di eseguire l'ennesimo studio sugli effetti dell'uso dei soffiatori. Dunque Contarina, il cui operato deve essere valutato, incarica e paga chi deve redarre la valutazione. Questa è l'ennesima presa in giro chiosa Zaros. Tutti se ne lavano le mani, ma ora vedremo cosa avrà da dire la Procura».

Serena De Salvador

