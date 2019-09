Esplosione a scuola, ma è una esercitazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPRESIANOScoppia una bombola nel cantiere dove si stanno eseguendo dei lavori di ristrutturazione della scuola: tutti in fuga ma è soltanto un'esercitazione antincendio. Ieri hanno trascorso una giornata diversa gli studenti della scuola media Emilio Lovarini di Spresiano che sono stati impegnati in una esercitazione che è iniziata al suono della prima campanella ed è terminata alle 17, quando l'arrivo di un'eliambulanza nel cortile della scuola ha messo fine alla simulazione. Come programmato nelle scorse settimane da insegnanti e...