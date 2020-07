IL NODO

TREVISO C'è chi ha fatto firmare alla propria badante rientrata dall'estero una lettera con la quale si impegna a pagarsi un albergo in attesa dell'esito del tampone per il coronavirus. Con annessa clausola: se emergerà la positività, dovrà restare nello stesso albergo per tutto il tempo della quarantena. Ovviamente a proprie spese. E c'è pure chi ha provato a obbligare la badante a sottoporsi al test per il Covid-19 dopo che aveva semplicemente passato quattro giorni a Udine. Sono tutti aspetti che gli attuali contratti di assistenza non prevedono in alcun modo. Ma in questo periodo raccontano tutta la paura delle famiglie con anziani davanti allo spettro del coronavirus.

ASSALTO AGLI SPORTELLI

Sono tantissime quelle che si stanno rivolgendo al Caaf della Cgil chiedendo se ci sono strutture disponibili per far fare le due settimane di quarantena alle badanti che rientrano dall'est Europa e dell'area dei Balcani. «Ci chiedono come possono fare. Al momento, però, non è previsto niente del genere -spiega Anna Caretta, responsabile del settore colf e badanti del Caaf, dove vengono gestiti circa 600 contratti all'anno- il problema riguarda le badanti che convivono con la persona assistita. Cioè quasi tutte. In questi casi i datori di lavoro, quindi le famiglie, non possono dire che non la vogliono in casa. Perché la stessa abitazione è anche la casa della badante. Solo che spesso c'è solamente una stanza a disposizione per fare la quarantena. E così esplode la criticità».

DATI IMPRESSIONANTI

Non un nodo da poco se si pensa che nel trevigiano ci sono almeno 6.300 badanti, la maggior parte proveniente proprio dall'Est. «Il lockdown le aveva fermate -evidenzia Caretta- ma adesso hanno ripreso a tornare nei loro Paesi d'origine». L'Usl della Marca conosce il problema. Si sta cercando di contenere i tempi eseguendo i due tamponi di controllo entro una settimana. Vorrebbe dire dimezzare l'attesa, in modo da non bloccare chi è negativo. In più, si sta ragionando sulla possibilità di usare l'ospedale di comunità di Vittorio Veneto o l'ex ospedale di Valdobbiadene per offrire spazi indipendenti per le quarantene preventive. «Stiamo valutando le possibilità anche con la Regione -conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana- mentre nell'incontro del 30 luglio in Prefettura faremo il punto sui lavoratori stagionali che arrivano nel trevigiano dall'est per il periodo della vendemmia». C'è poi in ballo il test rapido sviluppato proprio dal centro di Microbiologia di Treviso. Il sistema in grado di evidenziare in pochi minuti l'eventuale positività al Covid-19 adesso è allo studio del ministero della Salute e del centro di riferimento nazionale dello Spallanzani. Dovesse arrivare una validazione totale, come tutti auspicano, potrebbe essere impiegato come strumento di screening di massa, dalle case di riposo a tutte le situazioni potenzialmente a rischio. Compresi i rientri dall'estero, appunto. Gli effetti dell'emergenza coronavirus sono stati molteplici.

REGOLARIZZAZIONI

Tra questi anche l'aumento delle regolarizzazioni di badanti e colf. «Nel periodo del lockdown le badanti non conviventi che non avevano un contratto regolare di fatto non hanno potuto sposarsi in altri comuni per lavorare. Ciò ha fatto crescere la consapevolezza in merito al contratto di lavoro di assistenza e di lavoro domestico -sottolinea Caretta- invece per quanto riguarda le badanti conviventi, con contratto di lavoro di 54 ore a settimana, il problema riguarda soprattutto la gestione delle quarantene. Non ci sono basi contrattuali che dicano come comportarsi. Ad oggi non resta che mediare con il buon senso». Il tutto tenendo conto del delicato equilibrio tra chi ha bisogno di essere assistito e chi deve poter lavorare.

LA SPESA

Ai datori di lavoro, alle famiglie, un contratto con una badante costa in media, compresa ogni voce, circa 1.400 euro al mese. Non sono cifre da prendere alla leggera. In questi casi i datori di lavoro sono spesso fragili sia dal punto di vista umano che sotto il profilo economico. E oltre all'assegno di cura dato dalla Regione, con le deduzioni si recuperano in media solo 650 euro all'anno. «Il nostro impegno è tutelare sia i lavoratori che le famiglie che hanno bisogno di assistenza -tira le fila Monica Giomo, direttrice del Caaf della Cgil- in questi ambiti c'è la necessità di dare risposte a tutto tondo per fare in modo che nessuno si perda». Un compito che non è mai stato così complesso.

Mauro Favaro

