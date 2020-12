L'ALLERTA

REVINE LAGO I corsi d'acqua che scendono dalla montagna ingrossati dalla pioggia e dalla neve che si è sciolta negli ultimi giorni, il canale della Tajada che fatica a far defluire le acque, e i laghi di Santa Maria e di San Giorgio esondano. Sott'acqua il percorso ciclo-pedonale, ma anche una palafitta del parco archeologico e didattico del Livelet. Non un fenomeno straordinario, perché da sempre qui si registra in base all'evoluzione del meteo un innalzamento delle acque dei laghi, ma che da quando è presente il percorso attorno ai due specchi d'acqua si fa più evidente. Sott'acqua anche le colture adiacenti ai laghi.

IL NODO

«Sappiamo che ogni anno, verso novembre, i laghi esondano. Quest'anno evidenzia il sindaco di Revine Lago Massimo Magagnin è accaduto più tardi». Con le abbondanti piogge il livello delle acque è iniziato a crescere, finendo per uscire dalla normale perimetrazione. «Ha piovuto tantissimo e ora ci troviamo con due quarti, se non di più, dei sentieri della parte revinese sott'acqua» prosegue il sindaco. Ben visibile l'innalzamento dei laghi anche per chi transita lungo la provinciale tra Santa Maria e Lago. A Santa Maria si contano una trentina di centimetri d'acqua sul camminamento che costeggia il lago. Anche il punto in cui i due laghi si uniscono con un canale è finito sott'acqua. Sono diversi i corsi d'acqua che alimentano i due laghi: scendono dalle montagne e raccolgono anche l'acqua dello scioglimento della neve caduta in questi giorni in quota.

LE CRITICITA'

E poi c'è un problema di deflusso: tramite il canale della Tajada, l'acqua dei laghi di Santa Maria e di San Giorgio (o Lago) alimenta in fiume Soligo passando per Mura, Cison e Follina, per poi immettersi nel corso principale. Nella zona al confine tra Lago e Fratta di Tarzo, l'acqua fatica a defluire. «Da anni ci sono dei problemi con il canale della Tajada ricorda il sindaco Magagnin -. E forse è proprio la difficoltà che incontra l'acqua a defluire fuori dai laghi verso il Soligo la criticità principale che determina le esondazioni. La competenza ad intervenire sul canale è del Genio Civile. Il 17 novembre abbiamo ricevuto una comunicazione che ci annuncia interventi per 200mila euro da parte del Genio Civile, di manutenzione spondale del fiume Soligo. Non si capisce al momento se sono previsti anche interventi sul torrente Tajada suo affluente».

