Esercito e pattuglie: così Treviso sta combattendo le gang

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRETTATREVISO Le risse in Corso del Popolo e in piazzetta di Santa Maria dei Battuti, le incursioni nei negozi del centro arraffando magliette e pantaloncini griffati, gli imbrattamenti alla Loggia dei Cavalieri e la sfida agli agenti e alle forze dell'ordine in Riviera, affrontati da orde di ragazzini datisi appuntamento su internet con il solo obiettivo di fare casino. Il problema baby gang è ben conosciuto in centro a Treviso ed è stato affrontato sia dal Comune che dalle forze dell'ordine che ogni giorno pattugliano la cosiddetta...