Esempio di stile ed eleganza ha vestito vip e grandi attrici

IL RITRATTOTREVISO La signora della moda e delle boutique del centro di Treviso se ne è andata. Elsa Svalduz, alta, bionda, occhi azzurri, dal portamento elegante e signorile, indiscussa protagonista della moda a Treviso (e non solo), è morta sabato nel tardo pomeriggio alla residenza Casa Mia di Dosson dove viveva da qualche tempo. LA STORIAVeneziana di nascita, era arrivata a Treviso da giovanissima. Elsa Svalduz, abitava in via Manin in centro a Treviso e nella stessa via aveva dei negozi, come in via Barberia ed ora in piazza Pola....