TREVISO «Non si può reggere un inverno, i ragazzi sono già cotti. Erano così felici le prime settimane di scuola, ma si sono spenti velocemente. Stiamo scaricando sulle generazioni un male di vivere che non va bene». Da docente di scienze, chimica e biologia al Liceo Canova di Treviso, lo scrittore Fulvio Ervas è preoccupato. «Le nostre società non hanno la capacità di reggere queste emergenze: siamo bravi nelle fasi ordinarie, ma non a fronteggiare duecento entrate al giorno in pronto soccorso. Il sistema sanitario collassa, perchè ormai gli ospedali sono grandi aziende programmate: appena si superano i limiti vanno in tilt». Ma i ragazzi, secondo Ervas, sono belle creature che vanno protette e che, contrariamente ai luoghi comuni, vogliono sapere.

«Continuano a farmi domande, soprattutto in quarta e quinta, vogliono capire, molti di loro sono informati, non è vero che sono generazioni che non leggono. Poi però attingono alle notizie contraddittorie che danno tv e giornali, dove o sei contagiosissimo o sei a rischio zero, o sei un untore o non lo sei. Un ragazzino di prima mi ha detto: prof, voi ci trattate da untori. E questo a me fa male. Non puoi fare questo ai giovani, vuol dire che hai fallito nella comunicazione, troppa angoscia, troppa isteria. Spaventare la gente non funziona. Vedi gli avvisi sui pacchetti di sigarette. Si fuma ancora».

Secondo Ervas si fa fatica a educare: «O terrorizziamo o ignoriamo. Forse bisognerebbe dire davvero che stiamo navigando a vista. Con tutti questi esperti in tv a dire tutto il contrario di tutto. Magari basterebbe dire che ogni corpo risponde a modo suo, con variabili pazzesche. I medici lo sanno. Corpi diversi, diversi sistemi immunitari, diverse risposte al virus». E i ragazzi? «Qualcuno ironizza, qualcuno resiste, altri hanno parenti colpiti dal virus, ma stiamo tutti insieme. Il bello della scuola è che resta una comunità. Siamo nella stessa nave, e in questo marasma la cosa buona è lo spirito collaborativo. Il Canova è una bella scuola, e la scuola è un presidio..Ma se dicono che c'è pericolo, devono anche dire l'entità del pericolo». E la dad? «Ci guardiamo online, faccio lezione, ma avverto la tristezza. Quando la scuola è iniziata, erano anni che non vedevo i ragazzi così felici, era anche commovente. Adesso sento la malinconia. Mi dicono: ma si rende conto? Un inverno chiuso in una stanza, come faremo?»

Chiara Pavan

