MONTEBELLUNA

È morta davanti agli occhi del compagno, Monica Bordin, 57 anni. «Abbiamo sentito un uomo che gridava: amore, amore - racconta una residente - ma anche il conducente dell'auto era disperato e non si dava pace». Monica Bordin era una mamma e nonna, amatissima e molto conosciuta A Montebelluna per il suo lavoro di segretaria nel reparto di Ginecologia del San Valentino. La famiglia della ciclista che ha perso la vita ieri mattina investita da un autovettura a Fanzolo, si è barricata dietro a un dolore straziante. Una vita e sorriso, quello di Monica, spezzato per sempre. Sono sconvolti gli amici di una vita della cinquantasettenne che alla notizia della sua morte improvvisa hanno cercato di dare conforto ai famigliari della donna. «Ci mancherà il suo bellissimo sorriso, la sua allegria e quella voglia di vivere che aveva addosso e che riusciva sempre a trasmettere agli altri», raccontano gli amici più stretti.

Mamma di due figlie (che avevano già perso il papà, dopo al separazione dalla madre) e nonna di due nipoti che adorava. Amava la poesia e l'arte. «Le piaceva molto dipingere -, continuano in lacrime le amiche -, dipingeva paesaggi, fiori ed era anche un'appassionata di viaggi». La cinquantasettenne lavorava come segretaria, da diversi anni, nel reparto di Ginecologia dell'ospedale di Montebelluna dove era apprezzata e stimata da tutti i colleghi per il suo lavoro. Oggi in quel reparto ci sarà un ufficio vuoto. Lo strazio per la scomparsa della 57enne è molto forte anche tra i colleghi di lavoro. «È un dolore che ha colpito tutta la nostra azienda -, dichiara Francesco Benazzi direttore generale dell'Usl - esprimo le più sentite condoglianze ai famigliari a nome di tutti i colleghi». Cordoglio anche dal primario del reparto di Ginecologia Mariagrazia Salmeri. «Il nostro reparto è profondamente scosso - , sottolinea commossa il primario -. Monica era una persona buona e molto intelligente sempre capace di creare soluzioni e stupire. Ci mancherà immensamente».

Vera Manolli

