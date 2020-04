IL NODO

TREVISO «Noi andiamo avanti con i piani di ampliamento ma nessuno si salva da solo. L'emergenza scolastica va affrontata insieme. Credo non sia il caso di rinchiudersi nel proprio fortino». Stefano Marcon ha il telefono che squilla. I presidi chiedono risposte. Anzitutto sugli spazi. Le dichiarazioni dell'assessore all'istruzione comunale, Silvia Nizzetto, hanno messo in allarme quei dirigenti che avevano in qualche modo pianificato l'utilizzo di aule libere alle elementari e medie.

AL VAGLIO

«Stiamo facendo valutazioni, nessuna decisione verrà presa senza consultare le parti -aveva ricordato Nizzetto- ma se queste sono le linee imposte dal Governo si presume che gli spazi diventeranno necessari e salterà il piano di cessione di aule agli istituti superiori».

Il presidente della Provincia preferisce evitare le polemiche ma qualche malumore serpeggia al Sant'Artemio. Anche l'ipotesi di utilizzare l'ex Provveditorato, in ottime condizioni e completamente vuoto, è saltata. La ricetta della Provincia quale potrebbe essere per recuperare spazi e far partire regolarmente le lezioni a settembre? «7 milioni di investimenti in ristrutturazioni e ampliamenti, poi uso di tutti gli spazi disponibili dai corridoi alle palestre, fino alla turnazione». Ieri però il Ministro Azzolina aveva chiarito: no ai doppi turni. «E allora ci indichino una soluzione concreta. Perché, ad oggi, quella dei doppi turni è l'unica soluzione immediatamente praticabile».

I LAVORI

135 mila studenti, 9 mila docenti, 104 istituti pubblici. C'è un mondo incollato allo schermo che attende di capire come andare avanti. «Di sicuro c'è che è finita l'era delle classi pollaio» ribadisce Marcon. Sulle superiori si sta facendo un ragionamento di didattica mista: turni pomeridiani e insegnamenti su piattaforma, oltre all'uso di spazi scolastici prima deputati ad altre attività dovranno in qualche modo provvedere alla fornitura dei servizi educativi. «Stiamo attendendo il dato delle nuove iscrizioni -informa il presidente della Provincia- Abbiamo avviato cantieri per l'edilizia scolastica per circa 7 milioni. Ristrutturazioni, adeguamenti sismici, prevenzione incendi, ampliamenti e miglioramenti. Alcuni sono stati conclusi altri hanno subito rallentamenti o sospensioni per la prevenzione Covid19, ma soprattutto per le difficoltà sugli approvvigionamenti dei materiali». Gli istituti interessati sono a Treviso il Riccati, Canova, Duca degli Abruzzi, Plank e Fermi. A Castelfranco gli istituti Sartor e Nightingale, Galilei, Martini e Barsanti, Veronese e Scarpa a Montebelluna, Casagrande e Verdi a Pieve di Soligo e Valdobbiadene, Cerletti e Galilei a Conegliano, Flaminio e il città della Vittoria a Vittorio Veneto. Non in tutti i casi si tratta di vere ristrutturazioni, a volte sono adeguamenti sismici: si tratta comunque di interventi di ottimizzazione della struttura e non di rado degli spazi. Basteranno? Sicuramente no. Per questo a Treviso era stato avviato un piano con il Comune per recuperare aule dalle primarie. «A Treviso la mancanza di spazi è cronica -ribadisce Marcon- io continuo a pensare che con il Comune si debba collaborare».

TRASPORTI

L'altro grande tema riguarda i trasporti. La regola del distanziamento sociale rischia di generare una grave emergenza nel servizio scolastico costringendo a doppie corse e ad un aumento di mezzi e personale. «Proprio domani la Regione si farà portavoce delle istanze del trasporto con il Governo» assicura Marcon. «Abbiamo un piano di opere pubbliche coraggioso e importante e vogliamo portarlo avanti. La Provincia lavora per fare in modo che, appena finito lo stato di emergenza, si possa ripartire immediatamente, col minor ritardo possibile, in tutte le attività avviate: i cantieri stradali e di edilizia scolastica, oggi in parte sospesi o rallentati, sia di diretta competenza nostra che per quanto riguarda i Comuni nella nostra funzione di stazione appaltante. Così come si espleteranno le procedure di gara, gli affidamenti per lavori e servizi, i procedimenti amministrativi e i concorsi attualmente sospesi».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA