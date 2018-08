Emergenza presidi, posti vacanti in 38 istituti trevigiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROBLEMATREVISO A settembre 38 scuole trevigiane inizieranno il nuovo anno senza un preside titolare. Verranno gestite a scavalco, in reggenza si dice tecnicamente da un dirigente già alla guida di un altro istituto. Inevitabile. Non ci sono più presidi abilitati. Nemmeno uno. Ma il dato più eclatante è che a settembre quasi tutte le scuole della città di Treviso, tra elementari e medie, non avranno un proprio dirigente: quattro istituti comprensivi su cinque saranno infatti gestiti da reggenti. Che tra l'altro spesso cambiano di...