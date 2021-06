Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROBLEMATREVISO I sindaci non vogliono perdere le guardie mediche. L'Usl ha varato la riorganizzazione del servizio per far fronte alla carenza di medici. Solo nel distretto di Treviso ne mancano 20 su 59. Un terzo dei posti è vacante. Da domani la sede di Paese resterà chiusa. Questo, almeno, è ciò che prevede il piano. Ma i sindaci di Paese, Istrana, Quinto e Morgano non ne vogliono sapere di dire ai loro cittadini che d'ora in poi...