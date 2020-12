(a.vi) La simpatia, la discrezione, la voglia di vivere, la professionalità, la dolcezza, l'ambientalismo. Emanuela Bozzo, 52enne mancata sabato all'alba per un tumore al cervello, possedeva mille qualità che in molti hanno avuto modo di apprezzare, tanto che i familiari hanno deciso di trasmettere i funerali anche in streaming per poter dare a tutti la possibilità di darle l'ultimo saluto. Anche in un momento in cui, a causa delle rigide regole sul distanziamento, le porte delle chiese non possono essere aperte a troppe persone. Una voglia di vivere lacerata ma non domata dalla malattia, la sua. Emanuela ha lottato con tutte le forze che aveva, chiedendo anche pareri internazionali e supportata dal marito, Massimo Michelon, che le è stato vicino assieme al figlio Alessandro fino all'ultimo respiro. Le sue capacità professionali e umane l'avevano portata a diventare la fidatissima segretaria personale di Bepi De Longhi. In azienda da quasi 33 anni, aveva cominciato come contabile, poi era stata ammessa allo staff del presidente e infine la promozione, fianco a fianco del titolare della nota ditta di piccoli elettrodomestici. L'ultimo saluto ad Emanuela sarà officiato oggi alle 10, nella chiesa di Sant'Ambrogio di Fiera a Treviso. Saranno raccolte offerte da devolvere all'Advar.

