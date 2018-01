Elementari e materne, ritorno in classe col brivido

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLATREVISO Rientro dalle vacanze di Natale con sciopero. Questa mattina gli insegnanti magistrali degli asili e delle elementari, saliti in cattedra grazie al diploma magistrale abilitante (conseguito entro il 2001-02), incroceranno le braccia per protestare contro il pronunciamento del Consiglio di Stato che li ha sostanzialmente tagliati fuori dalle graduatorie a esaurimento. Bisognerà attendere che i giudici si esprimano formalmente nel merito di ogni singolo caso. Se le cose non cambieranno, a giugno resteranno a casa. Anche quelli...