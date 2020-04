(g.pav.) Cancelli aperti all'Electrolux. La direzione dell'azienda ha infatti comunicato alle segreterie e alle rappresentanze sindacali di Fim, Fiom e Uilm, durante una conference call, che ha ottenuto dalla Prefettura di Treviso il nulla osta per la riapertura dell'attività collegata ai codici Ateco del cosiddetto R&D, ovvero il settore legato allo sviluppo e alla ricerca, presente nello stabilimento di Susegana.

Lavoreranno, tra ingegneria e operai, circa una quarantina di lavoratori tutti altamente specializzati. Impegnati nello sviluppo dei nuovi prodotti sia in relazione all'adeguamento dei nuovi limiti energetici europei sia per lo sviluppo dei nuovi prodotti Genesi della fabbrica del futuro. Tutte le procedure di sicurezza contro il contagio da Covid-19 rimangono ovviamente in vigore: misura della temperatura, chiusura della mensa, mascherine e guanti, distanze minime. La Rsu ha chiesto il test tampone sui lavoratori interessati al rientro anche quale test di verifica. L'azienda si è riservata di verificare se la richiesta sia effettivamente fattibile. L'azienda ha inoltre comunicato che ha attivato una specifica fino a fine anno per eventuali ricoveri ospedalieri dei dipendenti, con un'indennità di 100 euro giorno, dopo il settimo giorno, attivabili dal dipendente, oltre a rimborsi di spese collegate alla degenza. I reparti produttivi riapriranno, salvo ulteriori slittamenti, il 14 aprile, con il ritorno degli oltre mille dipendenti al lavoro.

