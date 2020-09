IL QUADRO

SUSEGANA Il focolaio all'Electrolux si allarga. Dopo i quattro casi già registrati in settimana, venerdì sera è arrivata la conferma di un quinto dipendente positivo al coronavirus. Si tratta di uno dei due operai che giovedì, durante il turno di lavoro, si erano sentiti male. Entrambi presentavano qualche linea di febbre e dal presidio medico interno sono stati inviati a fare il tampone. Venerdì sera, appunto, il responso: uno negativo, l'altro no. Immediato è scattato l'isolamento domiciliare. Ora si sta cercando di ricostruire la filiera dei contatti più frequenti avuti dall'operaio. È infatti un trenista, cioè un addetto che trasporta dal magazzino alle linee produttive i materiali necessari per completare i frigoriferi. Una figura professionale molto mobile, come sottolineano le rappresentanze sindacali dell'azienda, che si interfaccia con un gran numero di dipendenti e di tecnici. Una notizia che giunge a distanza di qualche giorno dalla decisione di effettuare i test rapidi su tutti i lavoratori dello stabilimento di Susegana.

LO SCREENING

L'Usl della Marca ha confermato che mercoledì partirà lo screening su 700 dipendenti dell'Electrolux. Probabilmente saranno necessari due giorni per completare i controlli. In caso di positività all'esame rapido, i lavoratori verranno sottoposti al tampone di conferma processato in biologia molecolare. «Faremo lo screening con i test rapidi, dando la risposta in loco, isolando subito eventuali positivi e facendo seguire il tampone di conferma» ha specificato Roberto Rigoli, direttore dell'unità di Microbiologia di Treviso. Dei cinque contagi registrati nello stabilimento di Susegana, due sono collegati al focolaio esploso all'Aia di Vazzola. Ci sono poi 38 lavoratori in isolamento domiciliare precauzionale: 30 in seguito a contatti avuti nell'ambito lavorativo e 8 per la presenza di familiari contagiati.

G.Pav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA