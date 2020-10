Allo stabilimento Electrolux di Susegana, da ieri, è entrata nuovamente in vigore la Fase 1 delle misure anti Covid. Considerati l'aumento di contagi nell'ultima settimana e il peggioramento dell'indicatore di rischio Covid-19 nella Regione Veneto, la direzione aziendale passa dalla fase 2 introdotta a metà settembre, alla fase 1 che prevede la misurazione della temperatura corporea all'ingresso della fabbrica; l'obbligo di indossare sempre la mascherina Ffp2, dispositivo di protezione individuato dal datore di lavoro e fornito quotidianamente dall'azienda, anche nel caso in cui il distanziamento interpersonale sia rispettato; nessun visitatore ammesso, tranne quelli che riguardano i servizi essenziali del piano Genesi (quello per la fabbrica 4.0 del futuro); lo smart working per tutti gli impiegati, eccetto quelli del piano Genesi; la formazione si farà solo indossando i dispositivi di protezione individuale, nell'aula attrezzata; incremento di pulizie e sanificazione quotidiana degli ambienti. Sono quattro al momento i casi accertati di positività tra gli operai, ma considerato l'aumento di contagi, la direzione aziendale ha disposto l' intensificazione delle precauzioni. Le Rsu prevedono che sia l'anticamera del lockdown totale. Intanto, salvo evoluzioni nei prossimi giorni, resta previsto per giovedì 5 novembre lo sciopero per il contratto nazionale. (e.g)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA