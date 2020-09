LO SCREENING

SUSEGANA Via libera al primo screening generale per il coronavirus all'interno dello stabilimento dell'Electrolux di Susegana. Dopo i quattro casi di positività riscontrati tra i lavoratori, più altri trenta isolamenti precauzionali, l'Usl della Marca ha deciso di sottoporre al test tutti e 540 i dipendenti impiegati nell'area dedicata alla produzione. Lo screening si terrà la settimana prossima. La data verrà definita nelle prossime ore. Si useranno i test rapidi. A fronte di eventuali casi di positività, si procederà in automatico con l'esecuzione del tampone classico processato in biologia molecolare, al momento ancora l'unico strumento in grado di dare una diagnosi certa. La decisione è stata presa ieri nel corso di un vertice dedicato all'emergenza Covid convocato nella sede dell'azienda sanitaria.

LE OPERAZIONI

Già oggi l'Usl della Marca contatterà l'Electrolux per organizzare l'invio nello stabilimento di Susegana della task force che fa capo al servizio di igiene e sanità pubblica. Nei giorni scorsi gli stessi rappresentanti dei lavoratori avevano chiesto a gran voce l'esecuzione dei tamponi su tutti i dipendenti. «Servono subito tamponi preventivi per tutti i lavoratori per evitare di ripetere il disastro accaduto all'Aia hanno scandito due casi di positività sono riconducibili al mega cluster della fabbrica di macellazione di polli di Vazzola. Mentre gli altri due casi non sono collegabili né tra loro né ad altri comportamenti o luoghi a rischio. E questo è un dato ancor più preoccupante».

L'ALTRO FRONTE

Per quanto riguarda l'azienda Aia di Vazzola, ieri sono state confermate le prime negativizzazioni. Sono 70 i lavoratori che si sono messi alle spalle l'infezione da coronavirus. È stato questo l'esito dei test di controllo effettuati su 176 lavoratori che erano risultati positivi al primo round di tamponi. Nel dettaglio, 76 tamponi sono stati fatti su lavoratori Aia, con 53 negativizzati, e 27 su lavoratori della Vierre Coop, con 17 negativizzazioni. L'Usl si attende che il focolaio dell'azienda di Vazzola si sgonfi al massimo nel giro di tre settimane, come accaduto con quello che era esploso nel centro di accoglienza per richiedenti asilo dell'ex caserma Serena al confine tra i comuni di Treviso e Casier.

LA MOBILITAZIONE

Ma ora proprio la gestione del focolaio finisce dritta in Parlamento. A portarcela è Roger De Menech. Il deputato del Pd ha presentato un'interrogazione al ministro della Salute, Roberto Speranza, con l'obiettivo di chiarire se si stia effettivamente facendo tutto il possibile per evitare un peggioramento della situazione. Nello specifico, De Menech chiede quali misure stiano «intraprendendo le autorità sanitarie locali per controllare il cluster dello stabilimento di Vazzola e quali azioni vuole mettere in campo la Regione Veneto per contenere il diffondersi del virus nelle realtà industriali, in particolare quelle della filiera alimentare. Il coordinamento, da parte del governo, dei sistemi sanitari regionali si è dimostrato un'arma vincente nel contrasto alla pandemia da Covid-19 spiega per questo ho chiesto al Ministero della Sanità di verificare le misure di contenimento messe in atto, anche portando come esempio l'operato di altre regioni, come l'Emilia Romagna, che ha deciso di mettere in campo una campagna puntuale che ha coinvolto tutta la filiera della lavorazione delle carni».

LA CRITICA

«Durante il picco di contagi all'interno dell'ex caserma Serena, con 244 contagiati, Zaia ne chiedeva a gran voce la chiusura, sostenendo che lo si avrebbe fatto per senso di civiltà tira le fila Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Pd di Treviso ecco, per lo stesso presunto senso di civiltà ci aspettavamo un intervento altrettanto perentorio riguardo alla sospensione delle attività dello stabilimento di Vazzola. Qui ne va della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei loro familiari. La diffusione del virus in quella zona continua a preoccuparci».

Mauro Favaro

