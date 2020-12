L'INAUGURAZIONE

TREVISO La nota polemica arriva alla fine, durante i ringraziamenti. In mezzo alla nuova piazza Pio X il sindaco Mario Conte si guarda intorno e saluta i consiglieri Fabio Pezzato e Vittorino Benvenuti (Lista Manildo): «Ringrazio Pezzato e Benvenuti per la presenza, fanno parte di quell'opposizione responsabile, quella capaca di apprezzare le cose buone fatte dagli altri. Ma ringrazio anche i consiglieri di opposizione più rancorosi, perché evidenziano la distanza tra la loro parte politica e i cittadini». Poi, il sindaco, cambia discorso e torna illustrazione il nuovo spazio recuperato. Ma quella nota polemica resta nell'aria, emblema di un periodo più che teso tra maggioranza e opposizione.

IL PROGETTO

La piazza Pio X rivista e corretta ha un nuovo disegno e uno spazio da vera piazza. «Nella porzione a nord di Viale D'Annunzio lo spazio pedonale è arredato da un sistema di sedute continue in pietra d'Istria, materiale tipico della tradizione costruttiva veneta - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese - queste sono contrapposte a formare una sorta di gesto d'abbraccio e di dialogo, in cui poter sostare al riparo delle chiome degli alberi in estate. Abbiamo infatti inserito tre alberi, querce per la precisione, dove prima c'era posti per le auto. Questo è un progetto partecipato, nato ascoltando le esigenze dei cittadini. Ringrazio poi l'architetto Marco Sari e il direttore dei lavori Daniele Granello per il sostegno dato».

I COSTI

La nuova piazza è costata circa 114.000 euro, mentre il rifacimento del porfido del sedime stradale, per 820 metri quadrati, è stato di 111.000 euro. «Questo intervento ha dato una seconda vita alla Piazza e ad un intero quadrante che meritava di essere riqualificato e valorizzato - ribadisce poi Conte -Ringrazio il vicesindaco De Checchi e l'assessore ai Lavori Pubblici Zampese che hanno condiviso un vero e proprio percorso partecipativo con residenti e attività anche nella parte relativa al cronoprogramma dei lavori e alla viabilità. Ora abbiamo uno spazio pedonale alberato fruibile dai cittadini per l'incontro e il relax». E in primavera l'amministrazione ha intenzione di mettere mano a piazza Matteotti: sarà riqualificata senza, però, intaccare il parcheggio. Lavori che si collegheranno con il recupero dell'abside di Santa Caterina, altro elemento caratterizzante dell'intera zona.

Paolo Calia

