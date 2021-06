Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI ORGANIZZATORITREVISO Misure sanitarie anti-Covid da rispettare, costi ingenti per i tendoni e per le cucine mobili da prendere a noleggio. E poi l'incognita introiti a fronte di un ridotto numero di presenze rispetto alle edizioni passate, tanto da far temere di non riuscire a far quadrare i conti. Molte sagre quest'estate getteranno ancora una volta la spugna. L'arrivo da ieri della zona bianca non ha facilitato pro loco, associazioni e...