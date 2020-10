IL DISPOSITIVO

CROCETTA Una scatola per le visite dei familiari agli ospiti di Villa Belvedere. Ad allestirla la casa di riposo di Crocetta, dove ieri si sono conclusi i lavori del nuovo spazio a prova di Covid, costruito all'interno della rsa. Ma non è tutto: chi vorrà entrare potrà essere sottoposto al test rapido. «Grazie all'impegno della direzione della casa di riposo ed alla disponibilità della ditta Emmetre Costruzioni di Altivole, che si è aggiudicata i lavori, si è proceduto con l'allestimento di un box anti Covid-19 dedicato alle visite invernali sottolinea il presidente Marco Tappari da parte nostra era doveroso mettere in condizione tutti gli ospiti di poter vedere i loro familiari in assoluta sicurezza, e anche potendo usufruire di tutti i comfort necessari in una stagione fredda come quella che stiamo per affrontare. Siamo stati la prima Casa di Riposo a chiudere, poi però siamo stati anche la prima struttura a riaprire alle visite».

Un impegno che ha visto l'opera continua di tutto il personale di Villa Belvedere, che ha affrontato l'emergenza sanitaria risultando una delle migliori residenze per anziani della Marca Trevigiana. Tanto da poter essere ritenuta, allo stato attuale, una struttura completamente Covid-free. Grazie anche alla lungimiranza che aveva visto la casa di riposo di Crocetta dotarsi prudenzialmente di una nutrita scorta di dispositivi ancor prima che si diffondesse la pandemia.

«Con questo nuovo box anti-Covid 19 andiamo ad affrontare la stagione invernale fiduciosi di poter continuare a far entrare i familiari degli ospiti conclude Marco Tappari - l'importante è che ci sia il rispetto delle regole. La mascherina va indossata correttamente e il distanziamento deve essere mantenuto. Nei prossimi giorni saremo anche operativi con i tamponi rapidi ai familiari, di modo da avere a disposizione uno screening ancora più accurato».

Giulio Mondin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA