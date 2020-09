L'OPERAZIONE

TREVISO Nella corsa contro il tempo per organizzare in tutta sicurezza il ritorno a scuola, la Provincia di Treviso ha giocato d'anticipo e ha già iniziato a distribuire i banchi monoposto previsti dalle normative del ministero dell'istruzione nelle diverse scuole superiori di Treviso. In totale sono circa 1.500, divisi a seconda del numero di studenti presenti nei vari istituti, e fanno parte di un ordine effettuato già lo scorso gennaio, ovvero ancora prima che scoppiasse l'emergenza coronavirus, in base al monitoraggio che la Provincia effettua costantemente in merito all'aumento del numero di studenti nel computo del dimensionamento scolastico in carico all'ente provinciale. Si parla di un parterre di quasi 40mila iscritti, per la precisione 39.612 per il 2020. Tutto il materiale distribuito finora non conta soltanto i banchi monouso per gli studenti, ma anche sedie, armadi, cattedre e poltroncine per i laboratori. «Come previsto, i banchi ordinati dalla Provincia durante il lockdown sono arrivati per tempo - afferma il presidente Stefano Marcon - La gara l'avevamo indetta prima delle nuove disposizioni ma da anni la Provincia ordina solo banchi monoposto per le scuole superiori della Marca e così abbiamo fatto anche questa volta».

GLI ISTITUTI

In tutto sono 22 le scuole superiori a cui è già stati consegnati i nuovi arredi, mentre nei prossimi giorni il quadro si completerà con i 9 plessi rimanenti. Dall'ente viene sottolineato che si tratta di materiale che non fa parte della partita del commissario che dovrebbe arrivare anch'essa nei prossimi giorni: Provincia e ufficio scolastico provinciale sono infatti in attesa della comunicazione ufficiale. Al momento banchi, sedie, cattedre, armadi e poltrone sono state consegnate a Treviso al liceo classico Canova, al liceo scientifica Da Vinci, alle due sedi del liceo artistico, al turistico Mazzotti, all'Ipssar Alberini e all'istituto tecnico industriale Max Planck di Lancenigo di Villorba. A Castelfranco Veneto la consegna è stata effettuata all'istituto tecnico Martini, al Nightingale, all'alberghiero Maffioli, all'Ipsia Galilei, all'Itis Barsanti, al liceo classico Giorgione e all'istituto professionale Rosselli. A Vittorio Veneto si conta il liceo Flaminio, a Mogliano il liceo stale Berto, mentre a Montebelluna il iceo statale Veronese. Chiudono l'elenco i plessi coneglianesi: il liceo Marconi, l'istituto Galilei, il Marco Fanno e l'Ipsia Pittoni.

L'ORGANIZZAZIONE

La Provincia, in attesa dell'arrivo della partita ministeriale, nel giro di un paio di giorni porterà a termine la consegna anche nei nove istituti mancanti: si tratta dell'istituto superiore Besta di Treviso, al quale si aggiungono anche l'istituto tecnico Riccati e il liceo artistico di via Santa Caterina. Fuori comune toccherà poi al Verdi di Valdobbiadene, al liceo artistico Munari di Vittorio Veneto, all'Iis Voltejo Obici di Oderzo, all'Iis Einaudi-Scarpa di Montebelluna, all'Isiss casagrande di Pieve di Soligo e all'Isiss Scarpa di Motta di Livenza. «Siamo stati previdenti ed è una fortuna che avessimo programmato questo aumento di studenti, così già 1.500 banchi e altri arredi sono a disposizione da subito - conclude Marcon, che non si sottrae a criticare i ritardi dello Stato - Sia ben chiaro, questi non sono i banchi del Commissario che le scuole superiori hanno richiesto direttamente. Per quelli stiamo ancora attendendo una comunicazione ufficiale assieme all'ufficio scolastico provinciale. Spero che l'informazione arrivi presto, anche perché toccherà alla Provincia smaltire i banchi da sostituire e non vorremmo trovarci a dover organizzare tutto all'ultimo».

G.Pav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

