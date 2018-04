È nato largo Zoppelli «Tributo a una dinastia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVA PIAZZETTATREVISO «Dedicando agli Zoppelli questo largo la comunità vuole dare un tributo ad una famiglia e dinastia importante per Treviso che ha portato in giro per l'Italia il nome della nostra città, quindi siamo fieri di dedicar loro questo spazio». Parole del sindaco di Treviso Giovanni Manildo, che ieri ha scoperto la targa Largo Zoppelli Editori, Luigi Fausto 1853 1993, una laterale di via Lancieri Novara, vicino alle scuole elementari Giovanni 23. al Sacro Cuore. A capeggiare la famiglia Zoppelli c'erano i fratelli Ennio e...