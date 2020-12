IL RICORDO

TREVISO Si è spento la notte tra il 17 e il 18 dicembre l'architetto Giovanni Matteazzi, uno dei personaggi storici per Treviso, dal grande valore umano e professionale che, in oltre 50 anni di attività, ha dato un contributo importante alla città e a tutta la Marca. Nato nel 1945 e formatosi all'Istituto universitario di architettura di Venezia (Iuav) al fianco della grande generazione di architetti di quell'epoca, assistente dell'allora docente Carlo Scarpa, da cui ha tratto la passione per il dettaglio e l'artigianalità, fin da subito si è occupato di interventi rilevanti.

LA CARRIERA

Tra i suoi oltre 400 progetti realizzati a Treviso e in tutto il Veneto figurano numerosi piani regolatori comunali, oltre al restauro conservativo attraverso piani di recupero di strutture storico ambientali, tra cui numerose ville venete palladiane (villa Manfrin, villa Corner della Regina, villa Quaranta, villa Lambert, villa Franchetti, villa Torzo, villa Memo). La competenza in materia lo porta presto a occuparsi della riqualificazione di uno dei parchi simbolo della città: il parco di villa Manfrin, della quale restaura il complesso delle cedraie, il teatrino, il tempietto di impronta canoviana. Nella sua opera si leggono profonda conoscenza storica, maniacale attenzione per il dettaglio, rispetto per il valore dell'antico. Come Scarpa, utilizzava il disegno come pensiero, come strumento di ragionamento e verifica, sapendo leggere il contesto architettonico esistente. Suo anche il piano regolatore e il recupero di uno dei centri storici più rilevanti per la provincia, il borgo di Portobuffolè, con l'intento di trasformarla nella nuova Asolo. Più recentemente è stato conosciuto come punto di riferimento per la formazione e sicurezza dei cantieri edili, di cui era esperto nazionale e docente in diversi centri di formazione. Oltre al valore professionale, quello umano di Matteazzi è stato dimostrato dall'attenzione e dalla passione con cui si dedicava a ciascun cliente, dall'attaccamento al senso del dovere, dal costante sforzo nel prevenire incidenti sul lavoro attraverso una meticolosa formazione degli addetti e delle procedure aziendali. Non ultima la sua devozione verso gli altri, come la costante collaborazione con la Fondazione Grenfell Love in memoria di Marco Gottardi e Gloria Trevisan, scomparsi prematuramente nel 2017 a Londra. «Per questo e per tanto altro la tua Treviso ti ricorderà» lo salutano i familiari. Le esequie si svolgeranno martedì 22 dicembre alle ore 15 nel duomo di Treviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA