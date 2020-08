È la prima manifestazione sospesa nella seconda ondata Covid: Fondazione Cassamarca ferma le serate al parco di Ca' Zenobio. «Pur con estremo rammarico- si legge nella nota diramata ieri- Fondazione Cassamarca è costretta a sospendere i prossimi eventi programmati a Ca' Zenobio, non essendo in grado di assicurare la piena osservanza di tutte le prescrizioni anti Covid-19 ultimamente emanate a livello nazionale e regionale e in particolare quelle contenute nell'ordinanza n. 86 del Presidente della Regione Veneto». Erano iniziate in giugno come occasione per ritrovarsi dopo i mesi difficili della pandemia: Ca' Zenobio vestita a festa, la musica e le cene in giardino. Difficile però evitare assembramenti e richiamare all'ordine gli ospiti con mascherine e distanze nella convivialità. Da qui la decisione di sospendere gli ultimi due eventi in programma, ovvero il Marcello Tonolo Quartet che avrebbe dovuto essere in scena giovedì e il gran finale con Leonora Armellini il 5 settembre. Per maggiori informazioni (o per chi aveva già effettuato la prenotazione) contattare il numero 0422 513100 (dalle 8 alle 17) o scrivere all'indirizzo email: seratealparco@fondazionecassamarca.it

