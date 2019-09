E Conte interroga i manifestanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(ef) Fridays for Future: ma tra i manifestanti c'è pure chi interroga. Ieri mattina anche il sindaco è sceso in piazza. «Volevo dare il mio supporto alla manifestazione». Però si è messo ad interrogare i manifestati e a chiedere loro il motivo dello sciopero. La risposta è stata di poco conforto. «Spiace davvero dire che a parte un numero molto ristretto gli altri non sapevano nulla o quasi dei motivi per cui erano stati chiamati a sfilare». E sull'episodio di uno studente che si è tuffato a ponte Dante nel Cagnan Conte ironizza....