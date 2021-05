Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONICONEGLIANO Il commissario prefettizio Antonello Roccoberton che annuncia l'aumento dei controlli in città, il Pd che fa un appello alla comunità macedone e la Lega che chiede al Comune di costituirsi parte civile per il danno d'immagine alla città del Cima. Il giorno dopo la spedizione punitiva in piazza dominano rabbia e incredulità tra le vie del centro. Negli occhi dei residenti scorrono ancora le immagini dei tre giovani...