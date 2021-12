IL CASO

TREVISO Il progetto di Piazza Duomo pedonalizzata, restituita alla tranquillità di pedoni e ciclisti, e regalato alla città dal gruppo Benetton, torna nel cassetto. Non se ne parlerà per un po' di tempo. Edizione, società ammiraglia del colosso Benetton Group, non ritiene più il progetto una priorità e lo ha messo in coda nella lista di cose da fare. Non è stato cancellato ma «congelato», come fanno trapelare dal gruppo. Le auto, insomma, resteranno parcheggiate all'ombra della più importante chiesa della città ancora a lungo.

L'ANNUNCIO

Due anni fa sembrava tutto pronto: da una parte il gruppo di Ponzano, su spinta del patron Luciano Benetton, era intenzionato a investire nel centro di Treviso. Aveva appena acquistato l'ex intendenza di Finanza e la caserma ormai vuota delle Fiamme Gialle e ultimato il restauro dell'ex tribunale, trasformato in sede per gli uffici proprio di Edizione. E Luciano in persona aveva dato incarico a un'archistar del calibro di Tobia Scarpa di progettare un polo museale e ricettivo di altissimo livello proprio in quegli spazi incastonati nel cuore centro storico, circondato da tre giardini di pregio e con un parcheggio sotterraneo da cento posti per gli ospiti. E come onere di urbanizzazione, il gruppo avrebbe riqualificato piazza Duomo togliendo il parcheggio. Ed erano tutti d'accordo. L'entusiasmo venne poi frenato dal Covid. Poi tutto si è fermato. Oggi la conferma: Edizione, impegnata in un profondo rinnovamento dei suoi vertici e degli obiettivi, si sta concentrando su altro. Quindi, al momento, niente parcheggio. Ma anche frenata sul fronte del maxi polo museale-ricettivo. Se ne parlerà più avanti.

GLI OBIETTIVI

Edizione, in questi due anni, tra aumenti di capitale questioni Atlantia, Autogrill e rinnovi vari, è stata impegnata su fronti diversi. E nei prossimi mesi la questione del riassetto interno sarà cruciale. Alcuni progetti, quindi, passano in secondo piano. Tra cui quelli immobiliari. Nel maggio scorso c'è stato l'ultimo incontro tra i tecnici incaricati di studiare la riqualificazione di piazza Duomo, quelli di Ca' Sugana e la Curia. L'idea progettuale era già chiara: una pavimentazione nuova e più adeguata, l'illuminazione calibrata per una piazza del centro, arredo urbano studiato su misura, alberi a fare da cornice. E senza parcheggio. Il sindaco Mario Conte aveva chiesto solo di prevedere dei posti riservati per disabili e per le colonnine di ricarica riservate ai mezzi elettrici. L'idea è però di non modificare la viabilità: il traffico sarebbe continuato a passare davanti alla cattedrale, ma senza la possibilità di parcheggiare. Da quel momento i contatti si sono però, di fatto, interrotti.

L'ATTESA

Sul tema di piazza Duomo pedonalizzata è tornato di recente il vescovo Michele Tomasi, dicendo di essere in attesa di notizie: «Piazza Duomo senza parcheggio? Per noi è ancora una scelta valida - ha detto il Vescovo non più tardi di una settimana fa - abbiamo cominciato a parlarne due anni fa, eravamo molto favorevoli a proseguire. Poi, anche per via del Covid, tutto si è fermato. Treviso è una città meravigliosa che, come tutte, ha bisogno di interventi. C'è sempre più necessità di spazi per le relazioni tra le persone e questa piazza sarebbe un luogo ideale. Le auto sono belle, ma sono anche ingombranti. Non escludo che, a breve, torneremo a parlare dell'argomento». Anche il sindaco Conte resta in attesa: «Siamo ancora molto favorevoli a togliere il parcheggio da piazza Duomo e a riqualificarla. Mesi fa ci siamo anche incontrati con i progettisti, abbiamo discusso. Ma adesso aspettiamo che il gruppo Benetton si faccia risentire. Per noi l'operazione si può fare e sono d'accordo con quello che ha detto il Vescovo. Progetto congelato? Resto fiducioso, i ragionamenti che abbiamo fatto rimangono. Quella di piazza Duomo è un'operazione a cui teniamo molto».

Paolo Calia

