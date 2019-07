Duemila trevigiani cercano già parcheggio con la App

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITA'TREVISO In poco più di due settimane l'hanno già installata sul proprio telefonino duemila automobilisti trevigiani (e non solo). E' positivo il primo bilancio della nuova app per trovare parcheggio a Treviso, disponibile dal primo luglio scorso. «Come tutti i sistemi appena avviati, c'è bisogno di un periodo di rodaggio, in cui le persone si abituino ad usarla commenta soddisfatto il vicesindaco Andrea De Checchi, che, in virtù della delega alle politiche della mobilità, è stato tra i principali fautori dell'iniziativa - ....