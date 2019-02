Duemila a Roma contro la Finanziaria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTATREVISO In 2mila - lavoratori, pensionati e giovani - da Treviso a Roma per protestare, con il sindacato, contro la Legge di Bilancio che «ha lasciato irrisolte - dicono Cgil, Cisl e Uil - questioni fondamentali per lo sviluppo del Paese. A partire da lavoro, pensioni, fisco, investimenti». La manifestazione è in programma domani: il corteo partirà alle 9 da piazza della Repubblica (comizio dei segretari generali nazionali Landini, Furlan e Barbagallo alle 11 in piazza San Giovanni). «La Legge di Stabilità - è emerso dalle...