Duello Pd-Schiavon sul sociale «Farete dei tagli» «Fesserie»

LA POLEMICATREVISO La polemica sul bilancio di previsione per i prossimi tre anni, dal 2019 al 2021; la rissa, seppur verbale ma ugualmente senza esclusioni di colpi, tra l'assessore Sandro Zampese e l'ex vicesindaco Roberto Grigoletto su Terraglio Est e liberalizzazione della A/27: anche la coda dell'ultimo Consiglio comunale ha riservato scintille a non finire.I CONTIStefano Pelloni, capogruppo del Pd, ha attaccato frontalmente la giunta su bilancio, puntando direttamente sugli stanziamenti per il sociali: «Rispetto al 2018 calano di oltre...