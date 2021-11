Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIATREVISO Il Coronavirus travolge i settori giovanili dello sport. Si va dal calcio alla pallavolo, fino al nuoto e al judo. Per 12 squadre è già scattato lo stop: sono tutte in quarantena. E in diversi casi è stata messa in isolamento anche la classe frequentata dai giovani atleti. Negli ultimi giorni nella Marca è complessivamente emerso il contagio di 200 ragazzi con meno di 18 anni. Un numero enorme. Le sezioni delle scuole in...