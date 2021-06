Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(mz) Non solo il polo di Roncade, sul quale anzi Amazon non si è mai espressa, non commentando, per politica aziendale, progetti non ancora definitivi. Nella Marca, però, il gigante delle vendite on line ha in programma altre due aperture - queste ufficiali - nei prossimi mesi a Treviso e a Riese Pio X (oltre ad un terzo a Vicenza). Si tratta di cosiddetti depositi di smistamento, ovvero strutture di ultimo miglio: qui arriveranno i pacchi...