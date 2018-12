Due milioni di euro dalla Regione la casa di riposo verrà ampliata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CROCETTAPoco meno di due milioni di euro. Ieri la Casa di Riposo Villa Belvedere ha ottenuto dalla Regione Veneto un consistente contributo in conto capitale per l'ampliamento della struttura. La somma, derivante dal fondo di rotazione regionale, ha visto l'ente presieduto da Marco Tappari ricevere un finanziamento che si avvicina all'investimento totale, previsto in poco meno di 2,2 milioni di euro, e che andrà restituito ad interessi zero in dieci anni. «Non è stato facile ottenere questa somma, le logiche nella distribuzione del fondo di...