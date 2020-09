Passo dopo passo tutti gli errori venuti a galla. Messi nero su bianco in una lettera contenente l'istanza di riesame a firma dei segretari regionali delle principali sigle sindacali della scuola Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda: «Nell'assegnazione delle risorse ad alcuni istituti della regione sono stati destinati importi inferiori a diecimila euro. Palesemente inadeguati, se non irrisori, tenuto conto delle esigenze minime degli istituti. Tanto più se raffrontate ad altre istituzioni scolastiche che hanno legittimamente ricevuto importi anche superiori a 600mila euro. Si è potuto accertare che codesto ufficio ha erogato tali insufficienti somme in base ad una lettura sommaria delle richieste presentate». A corredo della domanda l'ufficio scolastico nella fase iniziale della procedura d'assegnazione dei fondi come confermano i sindacati avrebbe inviato alle scuole interessate una Guida alla compilazione «in cui nella sezione 1 si chiedeva di indicare il numero dei docenti scrivono i rappresentanti sindacali - In epoca successiva, in prossimità del termine assegnato ai responsabili degli istituti per completare e inviare il format online di richiesta, fu trasmessa alle scuole una seconda Guida in cui si chiedeva d'inserire invece il numero delle ore». Nel frattempo però risulta che nel format online di rilevazione nulla era stato modificato. «Si rileva inoltre, che al termine della compilazione, non veniva rilasciata ricevuta e dunque non vi era alcun modo di accertare le conseguenze della modifica introdotta - aggiungono i sindacati - Gli Istituti che hanno ricevuto importi insufficienti hanno compilato il format facendo riferimento alla versione originale della guida. Anche perché pressati dal breve termine assegnato». La richiesta inviata il 13 luglio alle scuole chiedeva loro di chiudere la partita tre giorni dopo, entro il 16. Posticipando in seguito la scadenza al 21 luglio. (a.ven)

