L'INTERVISTA

TREVISO «La didattica a distanza sta funzionando. Gli insegnanti fanno un grande lavoro. Poi è chiaro che la qualità delle lezioni a distanza non può essere la stessa delle lezioni in presenza. Non si può negare. Stare davanti a un computer è tutta un'altra storia rispetto a stare in classe. Questi due anni scolastici con la didattica a distanza lasceranno inevitabilmente qualche buco nell'apprendimento e nella formazione dei ragazzi. Purtroppo, però, la situazione è questa alla luce dell'emergenza coronavirus. Anzi, per fortuna che qui gli alunni delle medie fino ad ora hanno potuto andare a scuola». Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso, fa il quadro a ormai un mese dalla reintroduzione della didattica a distanza alle superiori, prima per il 75% e poi di fatto per tutti i quasi 40mila studenti trevigiani. La distribuzione dei nuovi banchi e la corsa per chiudere le nomine dei supplenti sembrano già lontane. Intanto, però, proprio 5 supplenti si sono visti annullare il contratto in seguito ai controlli sulle autocertificazioni: non avevano i titoli richiesti per salire in cattedra. Ora l'ufficio scolastico segnalerà alla Procura tutte le autocertificazioni non corrispondenti al vero.

Dottoressa Barbara Sardella, come sta andando la didattica a distanza?

«Ci sono delle difficoltà. In alcune zone la copertura della rete per l'accesso a internet risulta carente. Ma a livello generale non riscontriamo problemi insormontabili. Le scuole hanno potuto far fronte all'eventuale mancanza di materiale. Detto questo, non è facile per gli insegnanti, così come per gli alunni. È stressante, anche perché il sistema a distanza richiede metodi diversi, ai quali non si è abituati».

Questi due anni scolastici caratterizzati dalle lezioni a distanza lasceranno il segno nei ragazzi?

«La formazione di una persona passa anche e soprattutto per il confronto diretto nell'ambiente scolastico. Senza questo, ci saranno inevitabilmente dei vuoti sul piano formativo, e anche su quello umano. Quel che è certo è che la scuola farà di tutto per recuperare».

I banchi con le rotelle alla fine non sono bastati. Si poteva fare di più in estate?

«I banchi stanno continuando ad arrivare anche in istituti comprensivi che non li avevano nemmeno richiesti. Ci si è concentrati sui banchi quando c'era l'obiettivo di garantire il distanziamento di almeno un metro tra i ragazzi. Poi le cose sono cambiate alle superiori. Quando gli studenti rientreranno finalmente nelle scuole troveranno gli arredi nuovi».

Oggi gli alunni delle elementari e delle medie devono indossare sempre le mascherine. Come procede?

«Ci sono lamentele perché le mascherine in dotazione sono scomode, hanno due elastici corti e stringono troppo. Non è facile indossarle per 5 o 6 ore di fila. Le scuole hanno già inviato delle segnalazioni alla struttura commissariale».

Cosa resta, infine, delle polemiche sulle nomine dei supplenti?

«Sono state eccessive. Non so quante altre province abbiano chiuso il quadro con tempi paragonabili ai nostri. E con pochi errori. Adesso stiamo ricontrollando le assegnazioni. La maggior parte degli errori è dovuta a errori fatti dagli stessi docenti nelle autocertificazioni. In una manciata di casi si è arrivati all'esclusione degli insegnanti: abbiamo annullato i contratti perché, dopo le verifiche con le università, risultavano non avere tutti i titoli necessari. Da parte nostra, segnaleremo alla Procura ogni autocertificazione non corrispondente al vero».



Mauro Favaro

