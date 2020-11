I CONTROLLI

CASTELFRANCO Beccati alle 2 di notte a passare in auto per il centro di Castelfranco senza una giustificazione valida. Si tratta di due ragazzi di 25 anni, non conviventi, che oltre ad aver violato il coprifuoco non indossavano la mascherina, come previsto dalle normative per il contenimento del contagio da coronavirus. Per entrambi, fermati da una pattuglia dei carabinieri di Castelfranco Veneto, è dunque scattata la sanzione amministrativa di 400 euro. Il passeggero però, per sottrarsi all'identificazione ed evitare dunque di dover pagare la sanzione, è uscito dalla vettura e ha cercato di darsi alla fuga a piedi, lasciando l'amico da solo con i militari. Ma la sua azione è durata poco: il giovane è stato infatti raggiunto dai carabinieri dopo qualche decina di metri. Per lui è scattata dunque anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale: ne dovrà rispondere davanti all'autorità giudiziaria.

I TRASGRESSORI

Nell'ultima settimana sono state 16 le persone multate dalla polizia per la violazione del coprifuoco. Un dato che si riferisce soltanto al territorio del comune di Treviso. C'è da dire però che i veicoli controllati, con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Padova, sono stati più di 1.900. Segno che soltanto una minima parte delle persone trovate per strada dopo le 22 non aveva un giustificato motivo. Anche i dati di carabinieri e polizia locale dicono che nel capoluogo le regole vengono maggiormente rispettate.

IL CASO

Spostandosi negli altri grossi centri della provincia la situazione cambia. Se nel montebellunese il vicesindaco Elzio Severin da giorni lamenta eccessivi assembramenti in centro, l'area della castellana sembra essere quella più frequentata di notte da automobilisti privi di ragioni per mettersi al volante. Non va meglio a Mogliano, dove la scorsa settimana un gruppo di ragazzini è stato sanzionato dalla polizia locale, che ha ricevuto pure qualche sputo per essere intervenuta. L'ultima sanzione, con tanto di denuncia, arriva però da Casale sul Sile. Una donna di 46 anni, che non ha violato il coprifuoco per qualche minuto, è stata trovata al volante dai carabinieri della locale stazione con un tasso alcolemico di 1,61 g/l. Stava facendo rientro a casa dopo, probabilmente, aver cenato e alzato il gomito a casa di qualche amico o amica. Immediato è scattato il ritiro della patente e la denuncia all'autorità giudiziaria.

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA