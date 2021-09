Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAPAESE Comprare droga a 14 anni, da uno spacciatore che ne ha appena tre di più. Lo spaccato arriva da Paese, dove lunedì sera un pusher 17enne è stato arrestato in flagranza, mentre vendeva una dose di hashish. Ma l'allarme droga tra i giovanissimi riguarda l'intera Marca. Sì perché anche in provincia di Treviso - come nel resto d'Italia - si abbassa drammaticamente l'età di chi fa uso di stupefacenti e di chi li spaccia,...