LA PROTESTA

PREGANZIOL Il costo per tre giorni di doposcuola nell'anno scolastico in partenza ad oggi non pervenuto, i moduli d'iscrizione ancora assenti e gli aumenti ventilati, a causa dei costi lievitati per poter garantire il servizio nel rispetto delle normative anti-Covid, in pratica triplicati. A rincarare la dose si aggiunge pure il conto a sorpresa presentato alle famiglie, con la richiesta del pagamento dei costi fissi del doposcuola del precedente anno scolastico sebbene nulla di quanto offerto dal servizio sia stato mai usufruito durante i mesi di lockdown, con tanto di scuole chiuse e alunni rinchiusi in casa seguendo le lezioni attraverso la didattica a distanza.

LA VICENDA

La prima campanella suona davvero stonata per le famiglie degli alunni della scuola primaria Comisso di Frescada, facente parte dell'istituto comprensivo di Preganziol: il dito è puntato contro la cooperativa Fides, affidataria del servizio di doposcuola privato per tre giorni la settimana. Dopo le lettere di protesta fatte recapitare nei giorni scorsi al Comune di Conegliano dove si annunciava la ripartenza incerta del doposcuola, a Preganziol la polemica scatta ancora più forte. Nella scuola primaria di Frescada ovest da giorni tiene banco il braccio di ferro tra le famiglie e la cooperativa dopo la richiesta, avanzata dalla Fides, di una cifra che oscilla tra i 90 e i 120 euro a famiglia per la copertura dei costi fissi di un servizio che le famiglie, di fatto, non hanno ricevuto. Pena il recupero del credito.

LA MOBILITAZIONE

«Non abbiamo avuto ancora notizie certe sull'attivazione del consueto tempo integrato e tempo anticipato scrive un genitore, portavoce del disagio delle famiglie Niente prezzi, niente modulistica e da lunedì si inizia la scuola. L'unica cosa chiesta però è il pagamento del periodo di tempo integrato da marzo in poi che, per via della chiusura delle scuole, non abbiamo mai usufruito». Le ore di scuola alla Comisso prevedono da sempre due pomeriggi di rientro. Gli altri tre dovrebbero essere garantiti, com'era stato fino all'anno scorso, dall'attivazione di un servizio a pagamento da parte delle famiglie: «I tre pomeriggi di doposcuola non rientrano né tra i servizi offerti dall'istituto comprensivo né dal Comune spiega Susanna Errico, assessore all'istruzione di Preganziol La scuola ha individuato la cooperativa con un bando di gara. Quest'anno, dopo il lockdown, è stata chiesta una proroga dell'offerta in modo da garantire alle famiglie quanto non usufruito durante i mesi di chiusura. Ma la cooperativa chiede la copertura dei costi fissi che ci sono comunque stati, sebbene la scuola fosse chiusa. Mentre i genitori ritengono corretto non dover pagare per un servizio che non hanno ricevuto. Intanto la preside ha avvisato le famiglie che il tempo integrato quest'anno sarebbe partito all'inizio di ottobre».

GLI AUMENTI

Ma se il conto difficile da digerire del costo dei giorni di doposcuola mai goduti nell'anno scolastico appena concluso resta ancora aperto, già si annuncia salato quello a venire. Che passerebbe addirittura da 590 euro all'anno a una cifra ad oggi in sospeso tra i mille e i 1.500 euro. A far schizzare il prezzo alle stelle entra in gioco l'obbligo di mettere in campo tutte le necessarie disposizioni anti-Covid. Dai gruppi classe separati (chiamati all'occorrenza gruppi epidemologici, ndr) alla necessità di contingentare i tempi di entrata e di uscita da scuola. Per continuare con l'obbligo di garantire un numero di alunni per ciascun gruppo ridotto ai minimi termini, al massimo di cinque. È attesa intanto nei prossimi giorni dall'istituto comprensivo la circolare che dovrebbe rendere noti i costi e i termini del servizio.

Alessandra Vendrame

