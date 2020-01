«Dopo vent'anni ho voluto osare»

Un negozio troppo piccolo in centro storico a Treviso e oltre 20 anni di esperienza nel settore del commercio per Stefania Anselmo, architetto e titolare del negozio Non solo Antico. «Mi serviva uno spazio più grande rispetto a quello di via Sant'Agostino, dove precedentemente avevo l'attività», spiega Stefania Anselmo, 52 anni. «Da tempo pensavo di allargare l'attività per affiancare alla vendita di arredi e oggettistica di design e alcuni elementi di antiquariato dell'800 italiano, anche eventi, incontri e attività di consulenza per l'arredamento d'interni. Ma avevo paura di buttarmi. Il bando del Comune per me è stato l'input giusto per lanciarmi in questa nuova avventura». Così, a metà novembre, Stefania ha aperto il nuovo store con giardino interno in via Santa Caterina 29, mantenendo il nome Non solo Antico. «La via che porta al museo civico di Santa Caterina è certamente più defilata e meno di passaggio rispetto a via Sant'Agostino. È una strada del centro considerata non commerciale, con due negozi sfitti da 10 anni. Il mio obbiettivo, oltre ad aver recuperato un locale vuoto, sarà anche quello di contribuire a dare più visibilità a questa via». (I.L.)

