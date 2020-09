Alfea Faion è nata a Pinzano, paese sulle colline friulane. Ma la famiglia si è presto trasferita in Veneto. Si è laureata in lingue e letterature straniere. Ha studiato tedesco stimolata dal professor Ferrara e come omaggio al padre che, non avendo accettato la repubblica di Salò, era stato deportato in un campo di concentramento tedesco. Ha insegnato, nel frattempo è nato il figlio Nicola. Ha studiato metodologia, didattica, comunicazione, gestione del gruppo classe e ha pubblicato 7 testi per l'insegnamento del tedesco con la collaborazione dei prof. Bovo e Moeller. Il Goethe- Institut, in collaborazione con il MPI italiano, le ha offerto una borsa di studio per un corso come formatrice di docenti di tedesco. È diventata preside. Prima a Montebelluna, poi a Treviso al Palladio e al Canova. È stata anche assegnata alla Direzione Generale del Veneto per il coordinamento della scuola Veneta. Dal 2010 è in pensione e si divide fra Italia, Spagna e Croazia. «Nessuna paura del Covid. Mi sento più sicura in Istria e a Fuerteventura perchè la densità della popolazione rispetto alla superficie è molto più ampia che stare a Treviso».

