Dopo 200 anni nella Marca il Washington del Canova

POSSAGNOCanova accettò di ritrarlo perchè George Washington era un galantuomo. E, dopo 200 anni da quella commissione, il busto di Washington arriva alla Gipsoteca di Possagno: a novembre una mostra con la scultura mai vista in Italia e l'inedito carteggio. Accadeva duecento anni fa: fu il Parlamento della Carolina del Nord ad incaricare Thomas Gefferson di realizzare un busto del grande statista. E la scelta cadde su Canova, che era di fatto lo scultore dello star system.LA MOSTRAA novembre per la prima volta l'opera arriverà in Italia con...